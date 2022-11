Tecnica - I modelli con le quattro ruote sterzanti - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 27 novembre 2022) Un tempo riservate solo a pochisportivi, lestanno oggi trovando applicazione anche tra le vetture di fascia alta o medio-alta dei marchi premium, con l'eccezione della Renault Austral, unico modello di segmento C oggi offerto con tale soluzione. Come abbiamo già spiegato con molti dettagli, questo sistema permette di sterzare leposteriori in controfase (cioè in direzione contraria a quelle anteriori) alle basse andature, esaltando la maneggevolezza del veicolo, e in fase ad andature più rapide, migliorando stabilità e sicurezza. Per questo motivo, nonostante siano ancora piuttosto costosi, i sistemi 4WS sono oggi offerti di serie o come optional su molte vetture in vendita in Italia, di cui trovate vari esempi nella nostra galleria d'immagini.