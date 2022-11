Taranto | autista del pullman aggredito da un passeggero | trasportato all’ospedale Ieri

La Gazzetta del Mezzogiorno

leggi anche Concorso amministrazione della Difesa, arsenale marittimo di: 315 posti, ecco ... Prima di inviare la propria candidatura è bene quindi che l' aspirantesi accerti di essere ...L', con grande prontezza di spirito, è riuscito a schivare la bottiglia, ma nulla ha potuto la conducente dell'auto che seguiva: il colpo ricevuto ha, infatti, mandato in frantumi il gruppo ... Taranto: autista Amat preso a schiaffi finisce in ospedale La bottiglia ha colpito l’auto che seguiva la Volante. In carcere una donna di origini georgiane già nota alle forze dell’ordine I poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato in flagranza di reat ...I poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato in flagranza di reato una 26enne di origini georgiane che, nella notte, avrebbe scagliato con violenza, dal balcone di casa, una bottiglia di vetro c ...