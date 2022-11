Szczesny | ' Rigori parati? Alla Juventus abbiamo trovato un metodo e '

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": '...Una gara impressionante che ripropone il dubbio anche in casa bianconera: davvero vale la pena darlo via per prendere Carnesecchi o Vicario Mondiali,para -da sempre . Mondiali, ...Il portiere della Polonia è stato protagonista della vittoria per 2-0 sull'Arabia Saudita grazie alla doppia parata su rigore.Intervistato da "La Repubblica", Wojciech Szczesny, portiere classe 1990 della nazionale polacca e della Juventus, si sofferma sul prossimo match della sua nazionale al mondiale, ...