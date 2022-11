Svizzera | Shaqiri | “Brasile? Sappiamo come comportarci con le big”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Xherdanha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, secondo match della fase a gironi ai Mondiali 2022 del Qatar per la formazione elvetica. Così l’ex Inter a poche ore da una gara difficilissima per lui ed i suoi compagni: “Anche ilha i suoi punti deboli. Nonostante abbia talmente tanti buoni giocatori che è difficile sceglierne uno. Ma anche nel 2018 contro di loro eravamo sfavoriti e invece finì in parità (1-1 ndr). I brasiliani hanno giocato molto bene nel loro match d’esordio, ma noibenecontro le grandi squadre”. SportFace.