Superbonus al 90% e per pochissimi | mazzata Meloni | ultime brutte novità 2023

(Di domenica 27 novembre 2022) Arrivano le modifiche agli inventivi per la ristrutturazione. Con lailè al 90% e sono tutti esclusi Tra le misure più controverse degli ultimi anni si può annoverare certamente il110%. L’intervento ha attirato numerose critiche per via delle truffe allo Stato milionarie e lo spreco di risorse pubbliche. Ma, a quanto pare, sono attese pesanti modifiche da qui a pochi mesi.al 90% e pere tutti esclusi- ilovetradingIl governo, infatti, non ha fatto mistero di avere l’intenzione di cambiare le carte in tavola ed effettuare cambiamenti importanti su alcune delle misure fatte dai precedenti governi. Ma sarà pugno duro sui bonus casa: ...

- Tra le misure confermate il taglio delle detrazioni deledilizio al%. CI sarà anche il taglio al cuneo fiscale del 2% per i dipendenti con reddito fino ai 35mula euro- - >non più al 110% ma al% - Fotogramma . Tempo scaduto per chi vuole usare il vecchioal 110%. Ieri, infatti, era l'ultimo giorno per consegnare al Comune la "comunicazione di ...Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di finanziare alcuni incentivi già esistenti, mentre altri scadranno a fine anno e non verranno rinnovati. Facciamo il punto ...Tra le misure confermate il taglio delle detrazioni del Superbonus edilizio al 90%. CI sarà anche il taglio al cuneo fiscale del 2% per i dipendenti con reddito fino ai 35mula euro ...