Suor Cristina | oggi è Cristina Scuccia | la sua nuova vita | “Oggi sono una cameriera in Spagna”

(Di domenica 27 novembre 2022), exdell’ordine dellee Orsoline della Sacra Famiglia, è nata il 14 agosto 1988 a Vittoria, in Sicilia. Residente a Comiso, nel 2007 ha interpretato il ruolo diRosa nel musical Il coraggio di amare, esperienza dalla quale ha avuto poi origine il suo percorso religioso. La musica e l’amore per l’arte la accompagnano però fin da quando era giovane, tanto che ha frequentato dal 2008 l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy in Roma. Il percorso direligiosa di, dopo un periodo di due anni in Brasile per il noviziato, ha preso i voti nel 2012 diventando ...