Suor Cristina | il racconto a Verissimo | ' Vado a ballare | mi diverto e ho il piercing'

Invitata nuovamente a Verissimo ,Scuccia , l'ex, ha raccontato come sta vivendo la sua nuova vita, lontano dal mondo religioso.Scuccia a Verissimo: "Per l'amore sì, c'è qualcuno, ma non sono pronta" Si è mostrata ...Dal velo al piercing è un attimo. E lo dimostra, anziScuccia. Ha stupito tutti la scorsa settimana quando entrando nello studio di Verissimo ,ha raccontato di aver rinunciato al velo e alla sua vocazione e ora ...Dal velo al piercing è un attimo. E lo dimostra Suor Cristina, anzi Cristina Scuccia. Ha stupito tutti la scorsa settimana quando entrando nello studio di Verissimo, Cristina ha raccontato ...Cristina D'Avena è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ripercorre le tappe più significative della sua carriera lunga 40 anni. Dal Coro dell'Antoniano ...