Suor Cristina a 18 anni | ecco com’era | oggi Cristina Scuccia ha lasciato l’abito | la trasformazione – FOTO e VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 27 novembre 2022)non è piùa ma semplicemente. La giovane religiosa nel 2014 si fece conoscere al grande pubblico prendendo parte della seconda edizione di The Voice of Italy, il talent musicale di Rai2. La giovane fece molto discutere poiché per la prima volta si vedeva unaa in un talent.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.