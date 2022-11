Stash | l’amore per la fidanzata Giulia Belmonte | “Ha migliorato la mia vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 novembre 2022)e lasono genitori di due bambine, Grace nata nel dicembre 2020, seguita da Imagine arrivata lo scorso agosto. Oggi vedremo il leader dei The Kolors tra gli ospiti di “Verissimo” insieme alla, dove si racconteranno alla conduttrice del salotto di Canale 5, Silvia Toffanin. Nata a Pescara nel 1995,consegue la laurea in Scienze Della Comunicazione nel 2017 ed in seguito diventa giornalista pubblicista. Si approccia in precedenza al mondo della moda ottenendo il titolo di Miss Abruzzo 2013 ed arrivando alla finale nazionale di Miss Italia. In seguito dopo la laurea lavora come social media specialist. Appare su Telenova come inviata di Storie e Misteri, trasmissione condotta da Aristide ...