Sposa in rosso | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 27 novembre 2022)in: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 27 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondaindel 2022 con Eduardo Noriega e Sarah Felberbaum. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ildiretto da Gianni Costantino, racconta la storia di Roberta e Leòn, entrambi sui 40 anni e precari, che decidono di riscattarsi dalla vita mettendo in piedi una farsa. I due fingono di doversire in Puglia, così da intascare i soldi delle buste regalate dagli invitati. Ma non sono gli unici invischiati in questo finto matrimonio, loro complici, infatti, sono il trasformista Giorgio, amico mentore di Leòn, e l’anticonformista Giada, la zia di Roberta. L’unico ostacolo alla risuscita ...

Libero Magazine

in: trama e cast del film diretto da Gianni Costantino, in onda domenica 27 novembre su Sky Cinema ...Anche il classico scudetto Alfa è privo della sua curvatura, euna linea dritta che non arriva nemmeno a chiudersi, dando idea di continuità. Bello anche il contrasto trae nero, presente ... Sposa in rosso: Sarah Felberbaum debutta su Sky Cinema Sposa in rosso: trama, cast e streaming del film in onda stasera, domenica 27 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Le info ...Sposa in rosso: trama e cast del film diretto da Gianni Costantino, in onda domenica 27 novembre su Sky Cinema Uno ...