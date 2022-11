Spagnolo segna il canestro della vittoria | la Dolomiti Energia Trentino sbanca il parquet dell’Umana Reyer Venezia

... si prende il suo uomo e non lo molla un secondo, spara una tripla difficile in un momento importante eun buzzer beater in penetrazione alla fine del terzo quarto.7 : primo tempo ...... la scelta sicuramente non delude il tecnicoottima prestazione per Gavi e per lui arriva anche il goal,il 5 a 0 per la Spagna , la rete è splendida così come l'azione che l'...Preso di mira da piccolo, non ha mai rinunciato alla sua identità rosarina. È stato decisivo nella vittoria contro il Messico, ma con questa modesta Argentina tutto lascia credere che la sua definitiv ...TRENTO. Impresa in campionato, ieri sera, per la Dolomiti Energia: a Venezia l'Aquila ha colpito mettendo a segno la quinta vittoria nella massima serie di basket nazionale. Espugnato dunque il Talier ...