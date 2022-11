Spagna | Morata | 'Testa già al Giappone I Mondiali sono un'esperienza incredibile'

...(68 - 32) ma i ragazzi di Flick hanno saputo rendersi pericolosi quando avuto l'occasione. Nel secondo tempo arriva la zampata delle Furie Rosse e arriva con il neo - entrato Alvaro: al ...IL GOL DI FULLKRUG 1 - 1 GLI HIGHLIGHTS E LA SINTESI COMPLETA DI- GERMANIA 1 - 1A segno due giocatori partiti dalla panchina, rinviati i verdetti del girone E.AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) - È un pareggio giusto quello maturato nel big match tra Spagna e Germania, terminato 1-1. A ...di Vincenzo La Camera – La Germania agguanta la Spagna sul pari e si tiene in corsa per la qualificazione agli ottavi. Squadre senza centravanti veri in campo, ma per vedere i due gol bisogna attender ...