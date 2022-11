Spagna | Morata | «Pensavo di avere tutto il paese contro»

(Di domenica 27 novembre 2022) Le parole di Alvarosul suo rapporto con Luis Enrique ed i tifosi spagnoli in nazionale durante l’Europeo ed il Mondiale Alvaroha parlato a Marca. L’ex attaccante della Juventus ha sottolineato il suo rapporto con Luis Enrique, sopratdurante i momenti più difficili. PAROLE – «Luis Enrique mi ha aiutato tanto, è difficile spiegarequello che ho passato. Ha sempre creduto in me, anche quando sentivo diilquello che posso fare è ripagarlo per la sua fiducia. Mi ricordo quando ha detto: “giocae altri 10“, lì è cambiato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

