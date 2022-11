Spagna - Germania ore 20 | le probabili formazioni e dove vederla

...57:59 Le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique.(4 - 2 - 3 - ...il commissario tecnico dellal'ha ricordata in un video che ha condiviso sui social: "Oggi non si gioca solo contro la(la vittoria potrebbe portare alla qualificazione per gli ...Stasera in Qatar si sfideranno Spagna e Germania, in una partita decisiva per intravedere qualcosa dell’esito di questi Mondiali 2022. Per la Spagna sarà una partita speciale. Per l’intera squadra ma, ...La partita verrà trasmessa live su Rai 1 a partire dalle ore 20:00. Disponibile anche in streaming su Rai Play collegandosi al portale di riferimento o scaricando l'app RAI. Spagna (4-3-3): Unai Simon ...