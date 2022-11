Spagna-Germania | le formazioni ufficiali

(Di domenica 27 novembre 2022) Ecco ledi, seconda giornata del Girone E del mondiale di Qatar 2022. La classifica vede laa 3 punti, insieme a Giappone e Costa Rica.ferma a quota zero. Calcio d’inizio alle ore 20 allo stadio Al Bayt. Lanella gara d’esordio ha dominato per l’intera partita contro la Costa Rica. I ragazzi di Luis Enrique hanno vinto per 7 a 0. Con una vittoria questa sera le furie rosse metterebbero un’ipoteca sul primo posto nel girone. Lanella prima giornata ha perso a sorpresa contro il Giappone. Nonostante il vantaggio all’intervallo, grazie alla rete di Gundogan. Nella ripresa il Giappone ha però ribaltato la partita, mettendo a rischio la qualificazione agli ottavi della ...

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Spagna-Germania, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar. Questo sarà il quinto confronto tra Spagna e Germania ai Mondiali.

Spagna: Simon; Alba, Laporte, Rodrigo, Carvajal; Busquets, Gavi, Pedri; Torres, Asensio, Olmo. 
Germania: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gündogan, Musiala; Müller.