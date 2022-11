Spagna Germania | 3 episodi che non hai notato

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 novembre 2022) Sono state tante le situazioni che hanno arricchito. Ne isoliamo 3, non necessariamente le più importanti, ma indicative di una caratteristica delle due squadre 1) Il primo corner tedesco. É arrivato solo nel secondo tempo. Lanon ne aveva concesso neanche uno alla Costa Rica e anche di fronte a un avversario di pari rango ha mostrato la stessa attenzione. Almeno fino a quando poi la necessità di raggiungere il pareggio ha portato laa un assalto non feroce ma certamente più continuo. 2) Il fuorigioco. Tanta attenzione difensiva da parte spagnola ha avuto una sua manifestazione esemplare nel gol di Rudiger annullato per fuorigioco. Ma se in quel caso sono stati i centimetri a penalizzare l’incursione del centrale madridista su un calcio di punizione, nella ripresa si è verificata ...