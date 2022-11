Soumahoro | ex lavoratori coop | Sapeva tutto | famiglia usava soldi per scopi personali

Tre exdella cooperativa Karibu, amministrata dalla moglie e dalla suocera del deputato di Sinistra italiana Aboubakarhanno denunciato il mancato pagamento degli stipendi e le gravi ...... definisce il casoche vede il deputato Aboubakar al centro del dibattito pubblico a seguito dell'apertura dell' inchiesta di Latina su presunte violazioni dei diritti deida ...Tre ex lavoratori della cooperativa Karibu, amministrata dalla moglie e dalla suocera del deputato di Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro ...«Ma chi lo sapeva del business Soumahoro Se ho una segnalazione che non riguarda illeciti questo mette in discussione una figura che aveva fatto lotte in quell’ambiente ma che dal mio punto di vista ...