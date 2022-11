“Smokin’ Love” | il singolo di Giuseppe Santamaria per Micalizzi

(Di domenica 27 novembre 2022) foto di Chiara SaviniMILANO – Dal 25 novembre è in radio, disponibile in digitale, “”, ildi, anticipazione dall’album “Magica Fisarmonica” di Franco, che sarà pubblicato il 16 dicembre (NewTeamMusic/Believe). “Ho grande rispetto per il pensiero musicale e lo stile di ogni artista e ho sempre cercato di catturare quello che ritengo possa essere il suo messaggio, attraverso i progetti e il suo percorso, cercando comunque di non farmi influenzare troppo e mantenere la mia identità – racconta– e il caro maestro Francomi ha dato la possibilità di interpretare generi non tipicamente nati per la fisarmonica. Spero vivamente arrivi la spensieratezza e la ...

