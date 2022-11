Serie A basket 2022 23 | vittoria all’ultimo respiro per Tortona | Napoli battuta 74-73

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) 74-73 nel match tra Bertram Yachts Derthonae Gevi, partita valida per l’ottava giornata di/23. Grandedunque peral Palaenergica Paolo Ferraris, che permette ai padroni di casa di salire al terzo posto in classifica con 12 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita si verificano diversi errori a canestro, con le due squadre impegnate a prendere le misure a canestro. Il primo canestro infatti arriva solo dopo due minuti di gioco, conche prova una mini fuga iniziale. Michineau prova a trascinare i partenopei, realizzando la maggior parte dei punti del match sia dall’area che dall’arco.tuttavia non si scoraggia e con le giocate offensive di ...