Serbia | il ct Stojkovic | 'Ci scusiamo per l'infortunio di Neymar | non era nostra intenzione'

(Di domenica 27 novembre 2022) Siparietto in conferenza stampa per Dragan. Il ct della, alla vigilia della sfida contro il Camerun, si è scusato pubblicamente...

La partita Camerun - Serbia del 28 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale con tabellino. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la 2° giornata della fase a gironi dei ...Da tempo immemore sia gli africani, sia i ‘brasiliani d’Europa’ non hanno più voce in capitolo sul palcoscenico dei Mondiali ...