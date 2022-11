Scoprire Garda | il borgo | tra ristoranti | hotel e il gioiello | Punta San Vigilio

Leggi su gqitalia

(Di domenica 27 novembre 2022) Capita di dare le cose per scontate. Così, per esempio, si può aver battuto quasi ogni località del, trascurando quella che ci è legata anche nominalmente, che poi è anche tra le prime che si incontrano. Capita, ma è un peccato. In particolare se si arriva dalle regioni limitrofe, anche in giornata., il, è piccolo e raccolto, con una storia interessante, panorami mozzafiato (anche in passeggiata in riva al lago) e indirizzi per gourmand e amanti dell'eleganza che vanno provati almeno una volta nella vita. Qualche cenno storico Prima curiosità:è stato uno dei primi luoghi sul lago a entrare nelle guide turistiche, ma con un grosso fraintendimento. I giornalisti dell'Ottocento visitarono il paese di pescatori convinti che questo si ergesse accanto a una città sprofondata, ma per capire il senso ...