Sci di fondo | primo podio della carriera in gare distance per Pellegrino - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Il valdostano conquista il primo podio in carriera in una gara di lunga distanza, è terzo nella 20 chilometri di Ruka dopo la squalifica di ...Alla fine del primo giro mi sono accorto di avereveloci e gambe ottime, mi sono detto di provarci e ogni giro che passava continuavo a stare bene. All'ultimo passaggio ho pensato a rimanere ...Il valdostano conquista il primo podio in carriera in una gara di lunga distanza, è terzo nella 20 chilometri di Ruka dopo la squalifica di Halfvarsson ...A Ruka, in Finlandia, il valdostano è terzo dopo la squalifica dello svedese Halfvarsson: mai un podio in prove non Sprint. Tripletta Klaebo ...