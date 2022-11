Scelta inspiegabile in Arabia Saudita | oscurato il segnale tv per il Mondiale

(Di domenica 27 novembre 2022) Pare che i tifosi dell’non abbiano potuto vedere finora nessuna partita dei Mondiali in televisione, neppure la storica vittoria ai danni dell’Argentina. Questo è quanto riferito dal New York Times, il quale ha riportato la notizia a seguito della polemica da parte dei tifosi arabi sui social. Risulta infatti che le autorità saudite abbiano bloccato ildi Tod Tv, piattaforma streaming lanciata da BeIn Sports, la quale detiene i diritti televisivi dei Mondiali in Qatar.Blocco Mondiali Bloccate le partite dei Mondiali inPertanto, innon è stato possibile assistere alla sconfitta contro la Polonia di ieri, ma, soprattutto, neppure la clamorosa impresa che i ...

Calciomercato.com

alquantovista anche la giovane età del centrocampista dell' Ajax . Invece, le scelte di Santos , una su tutte quella di voler far partire dalla panchina Leao , hanno reso i ...Commenta per primo L'ultimo nome, tra i tanti dei possibili nuovi acquisti del Milan, è quello di Houssem Aouar, centrocampista francese di 24 anni, in scadenza di contratto con il Lione. L'idea è ... Milan, Giroud non basta: Maldini e Massara non cercano un attaccante, è una scelta inspiegabile | Primapagina L’ultimo nome, tra i tanti dei possibili nuovi acquisti del Milan, è quello di Houssem Aouar, centrocampista francese di 24 anni, in scadenza di contratto con il Lione. L’idea è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...