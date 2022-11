Salto con gli sci | Granerud il migliore in qualificazione per gara-2 a Ruka Tre italiani superano il taglio

(Di domenica 27 novembre 2022) Halvor Egnercomincia bene la giornata e stampa il miglior punteggio nelle qualificazioni per la secondadel weekend a, sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2022-2023. Il 26enne norvegese, squalificato ieri in-1 per tuta irregolare, ha stabilito il nuovo record ufficiale del trampolino di Kuusamo con la misura impressionante di 150.5 metri da stanga 11, precedendo in classifica di 5.7 punti il tedesco Karl Geiger (148 metri, da stanga 12) e di 11.4 punti lo sloveno Anze Lanisek (137 metri, da stanga 10). Segnali incoraggianti in vista della competizione odierna anche per l’austriaco Stefan Kraft ed il pettorale giallo polacco Dawid Kubacki, rispettivamente 4° e 5° a pochi punti dalla top3. Buone notizie per la squadra italiana, ...

Da segnalare che la gara è stata vinta dallo sloveno Anze Lanisek con 312.8 punti. Secondo l'austriaco Stefan Kraft con 311.5 punti e terzo il polacco Piotr Zyla (300.7), seguito dal connazionale Dawid Kubacki (296.5).