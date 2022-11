Salto con gli sci | Coppa del Mondo Ruka 2022 | Kraft e Granerud vincono a pari merito | Bresadola 18°

(Di domenica 27 novembre 2022) Stefane Halvor Egnersi dividono la vittoria nella seconda giornata di gara nella tappa dideldicon gli sci a, in Finlandia. I due hanno chiuso appaiati il primo round, e si sono confermati dopo il secondo: il punteggio finale è di 304.5 punti, che permette loro di chiudere con un ampio vantaggio sul giapponese Naoki Nakamura, che ha totalizzato 294.9 punti. Giovannichiude al 18° posto con un totale di 257.9, frutto di un primoda 121.7 punti, migliorato sensibilmente con i 136.2 del secondo. Il polacco Dawid Kubacki ha chiuso al sesto posto dopo che comandava la classifica al termine del primo round: un mediocre 122.9 nel secondo tentativo non gli ...

Lavoravoun sistemo analitico, certamente ben curato, ma fuori dal contesto di gioco. La situazione è un ponte tra la tecnica individuale e la partita, per i ragazzi è untroppo lungo ......squadra favorita del campionato e squadra che sicuramente punterà aldi categoria, formazione molto attrezzata. Ma il Molteno deve reagire immediatamente - conclude Somaschini - lavorando...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Quindi la dorsale panoramica dorsale con i suoi saliscendi, a fianco delle trincee del Monte Chiappa, per poi attraversare Colle Mea e tornare al Colle Cervo dove inizia la vera discesa. Da qui nel ...