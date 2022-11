Salerno | due addetti alla sicurezza accoltellati | indagano i carabinieri

...il match dei rossoblu con gli squilli di De Freitas Guimaraes e idi Privitera e Camilleri che fissano il 10 - 5 a metà del terzo quarto di gioco. Finisce in parità 7 - 7 tra Check Up RN...Ancora una volta la Check Up Rari Nantesè penalizzata dall'inadeguatezza della gestione dell'impianto sportivo, come denunciato dalla squadra sportiva. I giallorossi in queste ultime...StampaIl parcheggio dell’Area Mercato Rionale Via Filippo Sciaraffa/ Via Sabato Robertelli potrebbe riaprire dopo le sollecitazioni dei commercianti che avevano rappresentato le loro difficoltà, in or ...Dovranno rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Due uomini di 42 e 48 anni sono stati arrestati a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, con l'accusa di detenzione di s ...