Ronaldo ricoperto d’oro dall’Al-Saad | offerti 216 milioni in tre anni

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 novembre 2022) L’Al-avrebbe fatto un ‘offerta da capogiro a Cristiano. Non è la prima che il club arabo cerca il campione portoghese. La scorsa estate ci provarono inutilmente, quando sembrava già compromessa la permanenza al Manchester United. CR7 rifiutò la destinazione aspettando un’offerta dai grandi club europei. Ora la situazione potrebbe cambiare. La preferenza dell’ex Juventus sarebbe quella di trovare un club che sia qualificato agli ottavi di Champions, motivo per cui è stato accostato al Napoli molte volte, ma al momento sembra complicato anche trovare un club in Europa. Ecco che la pista che porta all’Arabia Saudita potrebbe essere interessante, almeno economicamente. Come rivela CBS Sports, l’Al-avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 216di euro in tre. La trattativa ...