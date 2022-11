Il Corriere della Città

Un quartiere fuori controllo Non solo urla,, e musica sparata a tutto volume. A preoccupare maggioramente sono i fenomeni di violenza , sempre più numerosi. Risse, aggressioni a mano ...L'urlo di una donna, poi un altro, una seconda voce che interviene. Ancora gli, un tonfo, altre grida, una porta che si apre e un ultimo gemito. Poi il silenzio. È l'audio dell'omicidio, la prova regina che incastra Giandavide De Pau , il 51enne accusato dei tre ... Roma, schiamazzi in un appartamento di Piazza Bologna: trovati 41 ragazzi in casa che questo finesettimana ha visto anche la visite dei Carabinieri di Roma. I militari si sono presentati nell’abitazione della nota zona romana avvertiti dai vicini, che nelle ore serali si sono ...Un quartiere fuori controllo Non solo urla, schiamazzi, e musica sparata a tutto volume. A preoccupare maggioramente sono i fenomeni di violenza, sempre più numerosi. Risse, aggressioni a mano armata, ...