Roma | riducono in schiavitù la figlia 14enne | arrestati i genitori

Riduzione in schiavitù e lesioni personali gravi. Sono i reati contestati dai magistrati della Dda dinei confronti dei genitori di una ragazzina di 14 anni arrestati dalla polizia. A raccontare agli inquirenti è stata la stessa ragazzina. La giovane è stata obbligata per anni, con violenza anche ...commenta Auna coppia di nazionalità bosniaca è finita in manette con l'accusa di riduzione in schiavitù e lesioni personali gravi nei confronti della loro figlia di 14 anni. A denunciare quanto stava ...La quattordicenne costretta a mendicare, tra gli episodi contestati anche la promessa della ragazzina in matrimonio a uno sconosciuto in cambio di denaro ...Ridotta in schiavitù, costretta a mendicare davanti a un supermercato e a sposarsi in cambio di denaro. È il drammatico racconto di una 14enne, che ha denunciato i genitori. Costretta a chiedere l'ele ...