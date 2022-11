Roma-Lido | sit in di protesta dei pendolari | ‘Siamo stanchi’ Ecco dove e quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Comitatodella, visto l’aggravarsi dei disagi sulla linea ferroviaria che collega la zona di Ostiaal quartiere Ostiense, ovvero il centro di, ha organizzato diverse iniziative per contestare la gestione della tratta ferroviaria. Nel calendario del comitato, previsti due sit-in presso la sede del Cotral e il Campidoglio, oltre all’ennesima assemblea pubblica ad Acilia, ovvero a piazza Capelvenere. Le iniziative del ComitatoIl Comitatodellaha in programma le seguenti iniziative dila prossima settimana, per evidenziare l’estremo grado di insoddisfazione per il servizio insufficiente reso sulla nostra ...