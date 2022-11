Repubblica – Il Napoli rischia di perdere Zielinski | il rinnovo è lontano

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 novembre 2022), ilnon ha trovato ancora l’intesa col giocatore, secondoil centrocampista polacco può dire addio al club azzurro.è attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar ed ha segnato anche un gol all’Arabia Saudita. Ma al suo rientro in Italia ci sarà da discutere anche deldi contratto con il. Al momento si parla molto di rinnovi in casa azzurra, ma ci sono pochissimi movimenti per quanto riguarda il centrocampista polacco, che sta giocando molto bene ed è uno dei punti fermi della rosa di Spalletti.nell’edizione odierna non esclude la possibilità che non ci sia alcun, ecco quanto ...