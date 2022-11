Renato Balestra morto | addio allo stilista del blu che vestì le più note icone del cinema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022). Èla notte del 26 novembre a Roma il decano dell’alta moda. Aveva 98 anni. L’annuncio all’Ansa delle figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio. I funerali si terranno martedì 29 novembre nella capitale nella Chiesa di Santa Maria del Popolo. Una passione per la moda nata prestissimo, il contatto con le sorelle Fontana, l’amore per ilche lo ha portato a vestire dive come Ava Gardner, Gina Lollobrigida, Sophia Loren. Suoi gli abiti che hanno vestito reali, personaggi noti, stelle della tv. Iconico il suo “blu”. Lungimirante anche dal punto di vista imprenditoriale, ha creduto nel licensing fin dalla fine degli anni ’70, lanciando il suo profumo. Presenza quasi immancabile nelle feste più ...