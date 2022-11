Renato Balestra | martedì i funerali nella Chiesa di Santa Maria del Popolo

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 27 novembre 2022) La moda mondiale è in lutto. È tornato alla Casa del Padre il grande stilista. Aveva 98 anni. Si è spento sabato sera a Roma. Lo hanno annunciato le figlie Fabiana e Federica insieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio. Isi terranno29 novembredidela Roma.era nato a Trieste nel 1924 da una famiglia di architetti e ingegneri. Entra nel mondo della moda quasi per caso. I compagni della facoltà di Ingegneria gli chiedono per scommessa di disegnare un abito da donna e poi inviano a sua insaputa il bozzetto alla maison di Alta Moda di Jole Veneziani a Milano. Subitoviene ...