Reddito di cittadinanza | Conte | Se Governo lo toglie crea disastro sociale

(Di domenica 27 novembre 2022)re ildiè “follia pura ei presupposti per undi cui ilsi assumerà la responsabilità”. così Giuseppea In Mezz’ora in Più su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Altreconomia

Le regionali Sono piani diversi, se il Pd fa la sua manifestazione del 17 per difendere ildi, fa cosa buona e giusta'. Poi presegue: 'Oggi non possiamo ragionare di alleanze. A ...Roma, 27 nov. " Togliere ildiè "mirato ad ammazzare politicamente i 5 stelle Sarebbe un comportamento miserabile. Sarebbe un proposito miserevole ed esecrabile: ma come un governo acuisce le difficolta ... Il reddito di cittadinanza e quella retorica anti-poveri dell'Inghilterra del 1800 Le regionali Sono piani diversi, se il Pd fa la sua manifestazione del 17 per difendere il reddito di cittadinanza, fa cosa buona e giusta". Poi presegue: "Oggi non possiamo ragionare di alleanze. A ...Roma, 27 nov. (askanews) - 'Bisogna ristabilire la piena indicizzazione delle pensioni, vanno tolti i vincoli da Opzione Donna, il reddito ...