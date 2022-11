Reddito di Cittadinanza a 1 | 16 milioni di famiglie | la maggior parte al Sud

Altreconomia

Le femministe lamentano un governo, appena insediato, che 'non dà nulla per il lavoro' e 'vuole togliere ildi'. Cosa c'azzecca tutto questo col femminismo Un fico secco. ...Ora, suldiil governo ha fatto le cose a metà. Evitando di affondare troppo duramente il colpo nel bel mezzo di una situazione più che critica. E annunciando però che intende ... Il reddito di cittadinanza e quella retorica anti-poveri dell'Inghilterra del 1800 Il fronte progressista è tutto da ricostruire. Vanno ripulite le macerie del terremoto provocato dallo strappo Pd-M5S, dopo la caduta del Governo Draghi, e rimesse in piedi le fondamenta.La riforma è stata inserita nel testo della manovra: scongiurato il ritorno alla legge Fornero, quanti anni servono per uscire dal lavoro