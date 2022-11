Quattro club di Premier League su Dia | mossa a sorpresa della Salernitana!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 27 novembre 2022) Impegnato con il suo Senegal ai Mondiali in Qatar, Boulaye Dia è il punto di riferimento offensivoSalernitana di mister Nicola. Nonostante la poca conoscenza del campionato italiano, l’impatto del centravanti senegalese in Serie A è stato piuttosto positivo sino ad oggi (6 gol e 2 assist). Ragion per cui non mancano di certo le pretendenti per il calciatore in ottica mercato, ma ilcampano non ha intenzione di restare a guardare. Secondo Tuttosalernitana.com, i granata avrebbero intenzione di esercitare anticipatamente il riscatto a 12 milioni di euro fissato per l’attaccante. Dia Mercato Salernitana Il calciatore attualmente di proprietà del Villareal piacerebbe molto in, probabilmente per le sue doti atletiche abbinate ad una più che discreta tecnica. I...