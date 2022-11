Quarta Repubblica | le anticipazioni di domani | lunedì 28 novembre

(Di domenica 27 novembre 2022) : la frana di Ischia e le indagini sulle coop per l’assistenza ai migranti Aggiornamenti in diretta da Ischia sulla tragedia della franasera,28, a “”, il talkshow condotto da Nicola Porro che apre la settimana dell’approfondimento giornalistico in prima serata, su Retequattro, a partire dalle 21.30. Nel corso della puntata, gli sviluppi delle indagini sulle coop per l’assistenza ai migranti che coinvolgono i familiari del neodeputato Aboubakar Soumahoro e una seconda puntata dell’inchiesta sulle interdittive e sui sequestri previsti dalle norme Antimafia. Leggi anche: AREA SANREMO, PROCLAMATI I GIOVANI CHE ACCEDONO ALLA FINALE DI OGGI Il faccia a faccia della settimana è con Vito Pertosa, fondatore del gruppo industriale che dal Sud Italia esporta satelliti e ...

El Kajoui era il titolare del Marocco quattro anni fa in Russia, quest'anno il ruolo previsto per lui è quello del 'dodicesimo' ma ora sta giocando la suapartita in un Mondiale. Ha cantato l'inno insieme ai compagni, poi ha chiesto il cambio senza neppure cominciare la partita e tra i pali è andato il suo sostituto. E' successo oggi prima di Belgio-Marocco, quando Younnes Bon ...