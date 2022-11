Qatar 2022 | USA sostiene manifestanti dell’Iran

(Di domenica 27 novembre 2022) La federazione calcistica degli Stati Uniti ha pubblicato una foto della bandierasenza l’emblema della Repubblica islamica, manifestando così la propria vicinanza e il proprio sostegno ai movimenti di rivolta che si stanno opponendo al Regime. Un gesto fatto per mostrare il proprio “sostegno alle donne in Iran che lottano per i diritti umani fondamentali”, e che arriva a pochi giorni dalla delicata (per diversi motivi, visto il passato nei rapporti tra i due Paesi) sfida di martedì ai Mondiali di calcio. SportFace.

I talebani avrebbero fornito attrezzature e materiali per costruire gli stadi per la Coppa del mondo Fifainguadagnando milioni di dollari. E' quanto emerge da un'inchiesta pubblicata dal quotidiano britannico "The Telegraph". Alti funzionari talebani avrebbero sfruttato gli stipendi a loro ...Il Mondiale delpropone oggi le partite della seconda giornata dei gruppi E e F . Alle Giappone - Costarica (gruppo E), per lo stesso girone alle 20 un importantissimo Spagna - Germania con i tedeschi che non ...Crocevia per i gruppi E e F del Mondiale. Oggi in Qatar si giocano le partite che potrebbero essere decisive per questi due gironi. Si parte alle 11 con Giappone - Costarica. Segue Belgio - ...Galles Iran: dove vederla in tv e streaming. Galles Iran andrà in scena alle 11.00 ora italiana all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. La partita potrà essere vista in tv su Rai 2, e in streaming att ...