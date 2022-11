Qatar 2022 | è il giorno di Spagna-Germania | ecco i temi di oggi

Leggi su funweek

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – Un’altra giornata decisiva. Dopo l’Argentina, che è stata vicina all’uscita dal Mondiale e che è stata rimessa in gioco da una prodezza di Messi contro il Messico,è laa giocarsi tutto, in una delle partite più attese di, lo scontro con la. Si giocano i match della seconda giornata dei gironi E e F. – Le partite: Si parte alle 11 con Giappone-Costa Rica, poi Belgio-Marocco alle 14, Croazia-Canada alle 17,alle 20. – I protagonisti: Ladei giovanissimi talenti. Luis Enrique punta su Gavi, Pedri, Nico Williams, Ansu Fati, per riportare le Furie rosse sul tetto del mondo. Moukoko e Musiala sono la risposta sulla linea verde del Ct tedesco Flick. Punta sul collettivo e dovrebbe ...