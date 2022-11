Promossa sul caro-bollette | bocciata sul cuneo fiscale Gli italiani e la manovra del governo Meloni Sondaggio

(Di domenica 27 novembre 2022) Luci e ombre. Il giudizio deglisulla primaeconomica del, al momento, è in chiaroscuro. Secondo ilrealizzato per Affar.it da Roberto Baldassari (direttore generale di Lab21.01), il 49,3% degli intervistati apprezza... Segui su affar.it

Affaritaliani.it

... ambedue pubblicati da Bertoni editore, sono stati la base per una riflessionedrammatico fenomeno della violenza sulle donne nell'iniziativadal Circolo lettori ad alta voce di Magione ...... ambedue pubblicati da Bertoni editore, sono stati la base per una riflessionedrammatico fenomeno della violenza sulle donne nell'iniziativadal Circolo lettori ad alta voce di Magione ... Sondaggio manovra: promossa sul caro-bollette, bocciata sul cuneo fiscale Oltre cento premiati, il primo show-case dei ritratti “C’ero anch’io” di Carlo Borlenghi che saranno il filo conduttore della prossima edizione, le immagini dell’Highlights Show che promuove la regata ...Il match di doppio giovedì sera aveva promosso l'Italia, che mancava in semifinale da otto ... grazie ad un Sonego molto solido che ha avuto la meglio sul talentuoso ma incostante Shapovalov col ...