Probabili formazioni Arabia Saudita-Messico | terza giornata Mondiali Qatar 2022

(Di domenica 27 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel girone C deidi. Le duesono pronte a scendere in campo per disputare l’ultima gara della fase a gironi, prima che inizino gli incontri ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale. La compagine asiatica, dopo il clamoroso e storico successo sull’Argentina, va a caccia dei punti qualificazione con il tipico undici titolare di Renard: i punti inamovibili sono il numero 10 Salem Al-Dawsari ed Asiri. Il ct del, Martino, dovrebbe invece affidarsi al tridente d’attacco composto dal ‘napoletano’ Lozano, Martin e Vega. La partita è in programma alle ore 20:00 ...

LUSAIL (QATAR) - Leo Messi trascina l'Argentina al successo. Gli uomini di Scaloni battono il Messico 2 - 0 e riscattano la sconfitta contro l'Arabia Saudita nel match d'esordio dei Mondiali in Qatar.