Pozzallo | polemiche per la decorazione natalizia con la scritta «XMAS» | «Richiama il fascismo» Il sindaco la fa rimuovere

(Di domenica 27 novembre 2022) Togliere la X dallaperchéil. Accade a, in provincia di Ragusa, dove ilRoberto Ammatuna ha deciso di eliminare la lettera nella, abbreviazione di Christmas (Natale, in inglese), dopo le proteste dei cittadini che hanno sostenuto che quella dicitura potesse trasformarsi in un riferimento alla Decima Mas, la flotta militare che ha combattuto con i nazisti contro i partigiani durante la Seconda guerra mondiale. «Come Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti del circolo Vanni Rosa di, abbiamo chiesto alle autorità competenti l’immediata rimozione dellachepiù ...