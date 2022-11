Pozzallo | il sindaco rimuove la “X” da “XMAS” dalle luminarie di Natale per scongiurare richiami al fascismo e alla Decima Mas

(Di domenica 27 novembre 2022)alMas sulledi: ildel Comune ragusano ha deciso dire la “X” da “” dopo aver ricevuto svariate segnalazioni da parte dei cittadini., illa “X” da “di: l’antefatto In tutto il mondo, l’espressioneviene usata come abbreviazione di Christmas ossia. A, tuttavia, la lettera “X” è stata rimossache riportavano la scritta per timore che potesse apparire ...

Roberto Ammatuna,di, è stato costretto ad intervenire togliendo la 'X' dalle luminarie. ' In occasione delle feste di Natale nella piazza principale diè stata installata, ...E a seguito delle polemiche sempre più crescenti, ildiha precisato che "in occasione delle feste di Natale, nella piazza principale di, è stata installata, così come ...Il sindaco di Pozzallo travolto dalle proteste rimuove la “X” da “XMAS” per evitare ogni richiamo al fascismo.Ci mancava solo questa. In quella parte d’Italia che, dopo l’elezione del nuovo governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni vede germogliare le radici di un nuovo regime totalitario, anche il Na ...