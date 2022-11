Polonia | Szczesny | «Sono pronto per Messi»

, Cash, Glik, Kiwior, Bereszysnki, Krychowiak, Bielik, Francowski, Zielinshi (18's: Kaminski), Milik (26's: Piatek), Levandowski. Tutto. Cheslaw Michniewicz. Arbitro: Wilton Pereira ...Mondiali,ora aspetta Lautaro e Messi. Per passare il turno ora laaspetta l'Argentina di Messi ma anche di Lautaro ed è una specie di Juventus - Inter: "Si viene al Mondiale per ...Il portiere della Polonia rivela il segreto del proprio successo contro i rigoristi. E sulla sfida all'Argentina: "Per uno 0-0 firmo subito".Su Gazzetta le pagelle della Polonia. Szczesny il migliore: Subito reattivo su Kann; mostruoso per due volte su Al Dwasari, sul rigore e poi a tu per tu. Super Szczesny santo subito.