Polemica sulla sanatoria dopo la frana a Casamicciola

Il leader di M5s Giuseppe Conte si difende dalle polemiche sollevatela: in tanti nel mondo dell'ambientalismo e della politica lo additano oggi di aver introdotto di fatto nel 2018 con il cosiddetto decreto Genova, durante l'allora governo gialloverde di cui era primo ministro, unaper la ricostruzione post terremoto di Ischia. Un provvedimento che secondo Legambiente avrebbe portato ad un migliaio di richieste di condono a fronte di circa 600 case abusive colpite da ordinanza definitiva di abbattimento sull'isola. "L'articolo 25 del decreto sul Ponte non era affatto un condono", spiega Conte precisando che si è trattato di "uno dei primi dossier che abbiamo assolto con senso di responsabilità ...

Conte, sotto accusa per il maxi condono per l'isola di Ischia varato nel 2018 si è difeso dicendo che non si trattò di condono. Accuse da Italia Viva e da Renzi: "Si vergogni" ...Polemica anche del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione: "Quando accade altrove è tragedia, quì è abusivismo" ...