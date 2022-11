Perché la compagnia aerea potrebbe obbligarti a cambiare posto anche se lo hai pagato

Leggi su viagginews

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilin aereo è uno dei fattori più importanti durante la selezione di un viaggio, riguarda il comfort, lo spazio ele proprie preferenze. Non a caso le compagnie negli ultimi anni hanno deciso di farli diventare a pagamento. C’è una scelta ben precisa non solo per il luogo e il tipo ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com