Peggio di Speranza | la tv cinese taglia le immagini dei tifosi senza mascherine ai Mondiali

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 27 novembre 2022) Roma, 27 nov – Pensavate di averle viste tutte con Robertoministro della Salute? E’ solo perché non avete mai guardato alla Cina, che procede ancora a suon di lockdown, restrizioni e misure folli per contenere i contagi da Covid. Non paga della gabbia in cui ha deciso di rinchiudersi, ora la Repubblica Popolare pensa pure di censurare chi nel resto del mondo va in giromascherina, cioè più o meno tutti. Nel caso di specie la tvha pensato bene dire ledeiaiin Qatar. Surreale? Sì, ma la decisione dell’emittente statale Cctv Sports, è arrivata dopo le impressionanti proteste scoppiate in Cina a causa anche dei primi servizi televisivi, che mostravano la gran parte ...