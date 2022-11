Pattinaggio artistico | saranno le Finali Grand Prix delle prime volte! Gli “esperti” sono solo 6

(Di domenica 27 novembre 2022) Ledel circuito ISU2022-2023 di, in scena a Torino dal 7 all’11 dicembre, assumono un significato importante per più ragioni. Oltre a essere di fatto la prima Finale del periodo post pandemia, le gare che si disputeranno al PalaVela di Torinocontrassegnate infatti da un numero record di esordi:soltanto infatti complessivamente soltanto sei i rappresentati che, in passato, hanno già disputato almeno una volta l’ultimo atto della competizione itinerante. Di questi sei ben quattro provengono dalla specialità della danza: stiamo parlando di Piper Gilles-Paul Poirier, Charléne Guignard-Marco Fabbri, Madison Chock-Evan Bates e Kaitilin Hawayek-Jean Luc Baker. Nelle specialità individuali invece spiccano soltanto Shoma ...

La pista del ghiaccio sarà inaugurata con l'esibizione di'Gli Angeli dell'amore'. In Piazza del Carmine e Corso Italia le casette in legno destinate alla vendita di addobbi, ...... previsti, l'accensione dell'albero e delle luminarie, l'inaugurazione della pista di- ... Tutti appuntamenti che valorizzano le bellezze e le peculiarità del patrimonioe il ...“Il teatro è servito”, la rassegna teatrale per bambini e ragazzi che quest’anno si svolgerà sia nella Sala civica di Sant'Agata sia nel Teatro Renzo Vescovi e “Una pista di ghiaccio in Città Alta” pe ...Il GP di Espoo, ultima tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura, è giunta al termine. Sul ghiaccio finlandese erano impegnate due coppie di artistico italiane. Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini ...