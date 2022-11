(Di domenica 27 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con preoccupazione l'aumento della violenza degli scontri che da mesi avvengono ine in. Mercoledì scorso due vili attentati a Gerusalemme hanno ucciso due persone e ferito un ragazzo israeliano e nello stesso giorno negli scontri armati a a Nablus è morto un ragazzo palestinese. La violenza uccide il futuro, spezzando la vita dei più giovani e indebolendo le speranze di. Preghiamo per questi giovani morti, per le loro famiglie e in particolare per le loro mamme. Auspico che le autorità israeliane e palestinesi abbiamo maggiormente a cuore la ricerca del, costruendo la fiducia reciproca senza la quale non ci sarà mai una soluzione diin Terra Santa”. Così ildopo l'Angelus in piazza San Pietro.(ITALPRESS).-foto ...

Il Denaro

E a me affidarono le vendite all'estero su 5 mercati: Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Turchia,. Mi mandarono a Belgrado. Ebbi fortuna anche questa volta. Era il 1972. In Jugoslavia presero 4 ...... 'Era stato a San Lorenzo dopo il bombardamento: un gesto storico, ilcon la veste macchiata ... Non è un caso, si legge, 'che sia sorta proprio qui: Rabat ha firmato congli accordi di ... Papa “Israele e Palestina cerchino dialogo per la pace” - Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con preoccupazione l’aumento della violenza degli scontri che da mesi avvengono in Palestina e in Israele. Mercoledì scorso ... di pace in Terra Santa”. Così il Papa dopo ..."Non dimentichiamolo mai, sempre il Signore viene, ci fa visita, si fa vicino, e ritornerà alla fine dei tempi per accoglierci nel suo abbraccio" ha ricordato oggi Papa Francesco prima della preghiera ...