Palermo-Venezia | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 novembre 2022) Non si ferma il campionato cadetto, neanche durante i Mondiali. LaB regala agli appassionati undegno di altri tempi, con i rosanero da troppo lontani dallaA ed i lagunari in discesa libera proprio da quest’ultima. Il “Renzo Barbera” proverà a spingere i padroni di casa a caccia dei tre punti per allontanare la zona calda e confermare la presenza in cadetteria. Il calcio d’inizio è previsto per le 18.00, per una gara da non perdere. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookFC)Ilha visto interrompersi la mini striscia positiva che durava da quattro turni, perdendo per 3-2 sul campo del Cosenza prima della pausa. La sfida in terra calabrese, dopo un primo tempo chiuso sull’1-1, ha visto arrivare un nuovo botta e ...